Шрифт на банкноте в 1000 гривен оказался пиратским

В новой купюре использовали ворованный шрифт компании Adobe

Один из шрифтов на купюре в 1000 гривен оказался ворованным. Об этом на своей странице в Facebook сообщил дизайнер Богдан Гдаль. По его словам, надпись "Одна тысяча гривен" написана шрифтом компании Adobe, а именно Bickham Script, который разработал дизайнер Ричард Липтон в 1997 году.

"До 2016 года этот шрифт вообще не имел официальной кириллической версии. Если им кто-то пользовался, то это были только пиратские видоизменения, которые автоматически считаются крадеными, так как лицензия шрифта запрещает любую модификацию форм букв и их переиздание", - написал дизайнер украинской студии Bohdan Hdal Design.

Богдан Гдаль также отметил, что в сети была найдена серия шрифтов под названием Bickham Script One, Bickham Script Two, Bickham Script Three, подписанные именем какой-то россиянки Александры Гофман. Как оказалось, в шрифтовых кругах она достаточно известна, как автор краденых версий шрифтов, которые подписывала своим именем и дальше распространяла бесплатно без разрешения авторов. Он уточнил, что серию краденого Bickham Script она сделала в 2005 году.

Таким образом у Нацбанка не может быть лицензии именно на этот вариант шрифта.

Украинскому дизайнеру удалось связаться с автором шрифта Ричардом Липтоном, который переадресовал его запрос другому шрифтовому дизайнеру компании Adobe Франку Грисхамеру, так как все права на используемый Нацбанком шрифт принадлежат именно компании Adobe.

"К выпуску шрифта Bickham Script Pro 3 в 2016 году не было ни одной официальной кириллической версии. Я знаю, что Ричард Липтон делал расширенный вариант шрифта для церкви LDS (церковь мормонов в США, - Ред.). Сейчас на нем основывается последняя официальная версия. Я не знаю, кто сделал кириллицу на основе латинской версии. Жаль, что Национальный банк Украины не заметил изменений шрифта, о котором идет речь. В любом случае, наша лицензия не позволяет вносить изменения в шрифт", - написал Франк Грисхамер.

На вопрос, будет ли компания Adobe требовать у НБУ купить этот шрифт или возместить убытки, Франк ответил: "Ущерб нанесен. Если у вас есть контакты в Национальном банке, возможно, было бы хорошо, чтобы они знали о проблеме".

Что интересно, этот же шрифт НБУ использовал на новой купюре номиналом 20 гривен, которую представили в прошлом году. И, вероятней всего, он должен быть использован на обновлениях всех банкнот номиналом в 20, 100, 500 и 1000 гривен. По материалам Український Бізнес Ресурс