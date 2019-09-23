"Слуга народа" планирует представить новый трудовой кодекс

В партии "Слуга народа" в течение двух месяцев планируют представить новый трудовой кодекс, который будет либеральным для работодателей.

Об этом на форуме "Повестка дня нового парламента: диалог гражданского общества, бизнеса и власти" сообщила председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, сообщает Укринформ.

"Мы уже заблокировали сегодня такой триумфальный поход трудового кодекса, который был принят в первом чтении Радой предыдущего созыва для того, чтобы разблокировать на этой сессии внесение своего трудового кодекса. Я думаю, что в течение полутора-двух месяцев увидите трудовой кодекс, который будет очень либеральный, может too much (слишком - ред.) либеральный для работодателя. Мы будем стараться создать для бизнеса очень простые и дешевые условия открытия и закрытия рабочего места для того, чтобы вы создавали таких рабочих мест побольше в Украине. Хотим, чтобы вы миллион таких рабочих мест создали в течение пяти лет", - сказала Третьякова.

Она добавила, что бизнес, получив удешевление в открытии и закрытии рабочих мест, должен создать собственные накопления для граждан.

Также, по словам Третьяковой, партия "Слуга народа" планирует разработать закон о лоббировании, чтобы отношения между политиками и бизнесом были прозрачными.

"Чтобы мы четко понимали, на что тратит бизнес средства, когда готовит какие-то законопроекты, какие это средства, идут ли они в доход и уплачиваются ли с них налоги", - сказала Третьякова. По материалам "День".