"Слуга народу" Ольга Василевская-Смаглюк считает, что в Украине пора "немножко приглушить" свободу слова

Нужно фильтровать речь из уважения к институту президентства, заявила бывшая журналистка Ольга Василевская-Смаглюк.

Народный депутат от партии Слуга народа и бывший журналист Ольга Василевская-Смаглюк считает, что в Украине пора "немножко приглушить" свободу слова. Об этом она заявила в эфире телеканала Настоящее время.

Такое мнение нардеп высказала во время обсуждения ситуации вокруг угроз жизни президента Украины со стороны нардепа Софии Федыны и волонтера Маруси Зверобой.

"У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже немножко приглушить - из уважения к институту президентства фильтровать свою речь", - подчеркнла Смаглюк.

Она также обавила, что "если бы это происходило где-нибудь в Крыму в нынешних условиях или в России, то этого человека не ждали бы санкции суда для того, чтобы провести обыски. Его просто бы посадили в тюрьму. Без суда и следствия".

Нардеп уточнила, что будет голосовать за снятие неприкосновенности с Федыны, при этом привлечение ее к ответственности она не поддерживает.