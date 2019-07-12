Смешко: Через дії НКРЕКП кожна українська сім’я втратила приблизно 20 тисяч гривень

Колишній президент фактично забрав повноваження Кабінету Міністрів у сферах економіки, фінансів і створив НКРЕКП, де він фактично призначав керівників, призначав усіх членів цієї комісії.

Про це заявив лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко під час прес-конференції в столиці.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) у березні 2015 року розглянула та ухвалила постанову № 583 «Про затвердження роздрібних цін на газ для населення». Це рішення, за підрахунками команди Смешка, починаючи з березня 2015 року «забрало з кишені всіх українців загалом 200 млрд грн, а в кожної родини — приблизно 20 тис. грн».

Суд визнав, що створення минулим президентом України Петром Порошенком цієї Нацкомісії було неконституційним, додав політик.

«Фактично президент забрав повноваження Кабінету Міністрів у сферах економіки, фінансів. Він створив цю комісію, де він фактично призначав керівників, призначав усіх членів цієї комісії, він їх звільняв», — сказав Смешко.

Він зазначив, що у 2015 році НКРЕКП затвердила постанову про роздрібні ціни на газ на підставі розпорядження Кабінету Міністрів із прогнозом показників споживання газу населенням України на 2015 рік.

«Кабмін надав комісії прогнозовані показники на 2015 рік. За цими показниками споживання газу для населення України має становити 14 млрд м³, із яких власний видобуток — 10, 6 млрд м³. Це вхідні дані, які подавали в комісію. Імпорт прогнозували на рівні 3,4 млрд м³», — зазначив Смешко.

Водночас НАК «Нафтогаз України» надав Нацкомісії прогноз, у якому йшлося, що обсяг імпорту має бути 8,5 млрд м³.

«До цього часу на всі запити — звідки взялася цифра 8,5 млрд замість затверджених Кабміном 3,4 млрд кубів — жодної відповіді», — зазначив Смешко.