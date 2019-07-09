Смешко: В Україні повинна бути політика національного економічного протекціонізму (відео)

Смешко про захист українського ринку: Хочете купувати нашу пшеницю? Будуйте тут макаронний завод

Ми відкрили повністю без всяких умов свій величезний ринок, першої по території європейської країни для більш конкурентноздатних економік. Про це заявив лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко в інтерв’ю лікарю Євгену Комаровському.

«Потрібно міняти модель економіки. Декомунізація — це не деіндустріалізація! Професор Майерсон з Чиказького університету, Нобелівський лауреат, як-то сказав: «Ви що, ви переплутали! Всі країни євроатлантичного простору пройшли період, коли протекціоністські закривали свій ринок, створювали свою індустрію, своє виробництво, насичували свій ринок, а потім поступово відкривали [свій ринок для інших – ред.]», — сказав Ігор Смешко.

Політик навів приклад торгівельних війн, які зараз ведуть Сполучені Штати з іншими країнами, навіть з сусідами, — з Канадою та Мексикою. «Ми відкрили все, а треба було відкривати тільки якщо приходять з інноваціями! Ви хочете купувати нашу пшеницю? Так макаронний завод побудуйте тут і звідси беріть прекрасні макарони з найкращою пшениці! Це держава якраз і має робити. Ось тут і бюджет буде, і інновації, і довгі кредити», — наголосив лідер партії «Сила і Честь».

«Хочете приватну клініку відкрити, наприклад, для туризму медичного? Держава повинна років на 25 дати кредит під 1%, тому що ви самі будете сюди залучати додаткові інвестиції, ви дасте робочі місця. Теж саме з фермерськими господарствами. Це повинно бути політика національного економічного протекціонізму», — підкреслив Ігор Смешко.

Він також нагадав, що у нас є найкращий транспортний літак у світі – Ан-225 «Мрія» в півтора рази більше піднімає ніж, американський Galaxy. «Американці не мають зараз літака, який був би краще нашої «Мрії». Ми могли виробляти авіаносці! Ну ладно, авіаносці нам не потрібні, але як можна було в Миколаєві знищувати найбільший док в Європі, який здатний виробляти океанські кораблі?», — обурився політик.

Він нагадав, що ці питання потрібно вирішувати в системі і в комплексі. «Я це говорю вже як професор системного аналізу ще часів Радянського Союзу. Потрібно перш за все розібратися в ієрархії пріоритетів, поставити коефіцієнти значущості для складної системи, подивитися зовнішнє середовище, в якій вона працює, постійно мати зворотний зв’язок», — підсумував Ігор Смешко.