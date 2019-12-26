Сможет ли Россия достроить "Северный поток - 2"

Россия пока не может возобновить строительство газопровода "Северный поток - 2", приостановленное из-за угрозы применения санкций со стороны США. Швейцарская компания Allseas, которой принадлежат задействованные в проекте суда-трубоукладчики Pioneering Spirit и Soliter, отказалась продолжить работы во избежание негативных последствий для своего бизнеса. На этом фоне глава "Объединенной судостроительной корпорации" России Алексей Рахманов признал, что в стране "таких судов, которые прямо сегодня могли бы быть взяты откуда-то и приступить немедленно к работе, в наличии нет".

Так ли это на самом деле, какие есть варианты развития событий и чем все это может закончиться для основного совладельца проекта "Газпрома" и для России в целом - об этом эксперты рассказали Радио Свобода.

До завершения строительства морской части газопровода "Северный поток - 2", который должен пройти по дну Балтийского моря из России до побережья Германии и дополнить существующий проект "Северный поток - 1", оставалось не так много - нужно проложить еще около 160 километров труб, сообщил официальный представитель оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG, Йенс Мюллер. Иначе говоря, трубопровод готов на 93,5 процента, недостающее звено находится уже на подступах к берегам Германии. Маршрут газопровода "Северный поток - 2" в акватории Балтийского моря

Решение о строительстве второй очереди трубопровода для поставок российского газа в Германию и в целом на европейский рынок принималось на фоне обострения отношений России с Украиной после Евромайдана и смены власти в Киеве в начале 2014 года. Тогда в Москве говорили о необходимости увеличения газового экспорта в обход украинской территории, рассматривая даже вариант полного прекращения транзита на этом направлении после истечения действующих российско-украинских газовых контрактов.

Украина, Польша и ряд других европейских стран были категорически против проекта "Северный поток - 2", Дания лишь в последний момент дала разрешение на строительство газопровода в своих территориальных водах. Противниками проекта были и Соединенные Штаты. Акция в Киеве против заключения новых газовых соглашений с Россией, декабрь 2019 года

В поддержку же "Северного потока - 2" выступала Германия, основной получатель топлива по этому газопроводу. 19 декабря Россия и Украина при участии Евросоюза договорились об урегулировании взаимных претензий и согласовали новый пятилетний контракт на транзит российского газа через украинскую территорию в страны Европы. Министры энергетики России и Украины Александр Новак (слева) и Алексей Оржель на переговорах по газу в Берлине

Тем не менее 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон о военном бюджете на следующий год. В него входит и статья о санкциях против проекта "Северный поток - 2". Для компаний, которые участвуют в строительстве, предусматриваются арест собственности в США, заморозка финансовых активов в американских банках и аннулирование виз сотрудникам.

Весной нижняя Палата представителей США приняла законопроект "О европейской энергетической безопасности и диверсификации 2019 года", который готовился уже пару лет. Он направлен на "оказание помощи европейским и евразийским государствам в уменьшении их зависимости от энергетических ресурсов" таких стран, как "Российская Федерация, которая использует природный газ для принуждения, подавления и влияния" на другие правительства, говорится в документе.

Санкции еще не действуют, но компания Allseas, чьи суда занимались укладкой труб, практически сразу отказалась продолжать работы. Эксперт Финансового университета при Правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович считает, что Allseas решила сыграть на опережение и перестраховаться, пока против нее не ввели санкции. Он отмечает, что на этот момент принята лишь законодательная рамка, но пока ни Минфин США, ни президент США, ни офис по контролю за иностранными активами ничего против Allseas не делают:

Там есть всегда определенный процент свободы действия для исполнительной власти

- Америка - президентская республика, и там есть законодательная рамка, где прописывается, что должна делать исполнительная власть с высокой степенью обязательности. А дальше уже сама исполнительная власть решает, нужно ли вводить санкции или нет. Причем там есть всегда определенный процент свободы действия для исполнительной власти. Например, если мы прочитаем закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" 2017 года, то увидим, что президент что-то должен делать (используется глагол "shall"), но должен это делать при каких-то обстоятельствах. Президент может не вводить санкции против какой-нибудь немецкой компании, если, по его мнению, в интересы Америки не входит капитальная ссора с Германией. Эта рамка существует уже очень давно. Строительство морской части "Северного потока - 2", сентябрь 2019 года

Эксперт видит два варианта развития событий. Россия при посредничестве Германии успевает договориться с Америкой на ближайшее время, и Allseas получает разрешение достроить газопровод. Более реалистичный вариант - Allseas не получит разрешение американских властей достроить трубу, и в таком случае "Газпром" будет достраивать ее сам.

Ни одна иностранная компания сейчас не согласится бросить вызов США

У компании, по словам Митраховича, для этого есть два судна. Одно попроще, называется "Фортуна", другое посильнее - "Академик Черский". "Фортуна" не сможет принять участие в строительстве, потому что судно не соответствует техническим требованиям для работы в территориальных водах Дании. А "Академик Черский" сейчас находится на Дальнем Востоке, и потребуется пара месяцев, чтобы переместить его в Балтику. Михаил Крутихин

Партнер и аналитик агентства Rusеnergy Михаил Крутихин говорит, что ни одна иностранная компания сейчас не согласится бросить вызов США и работать с Россией над "Северным потоком - 2", рискуя попасть под санкции:

- Судну "Академик Черский" для строительства потребуется получить сертификаты, разрешения на работу сначала в датских водах, в эксклюзивной экономической зоне, затем в территориальных водах Германии, и это займет какое-то время, - говорит Крутихин. - В принципе, технически это можно как- то сделать, но, конечно, после этого судно попадет под санкции и любая попытка работать с американцами может привести к аресту этого судна, то есть ни на каких зарубежных контрактах оно уже работать не сможет. Все российские суда-трубоукладчики (а это "Фортуна", "Дефендер", "Академик Черский") работали на зарубежных контрактах. Не очень много, но работали.

Премьер-министр Дмитрий Медведев уже заявил, что на строительство "Северного потока - 2" понадобится "немного чуть больше времени". Разговор идет пока что о нескольких месяцах. По его словам, в этом нет "ничего страшного", особенно с учетом заключенных с Украиной договоренностей по транзиту газа. Строительство наземной инфраструктуры "Северного потока - 2" в Германии

- Конечно, чем быстрее мы его построим и чем быстрее он будет введен в эксплуатацию, тем скорее мы начали бы окупать вложения в этот проект, - говорит Митрахович. - Но учитывая, что транзит через Украину все равно будет продолжен, нет ничего сверхстрашного в том, что новый газопровод не будет запущен в ближайшее время. Если бы сейчас была газовая война с Украиной, не было бы транзита, то каждый день был бы на счету. Но поскольку с Украиной достигнут компромисс, не так важно, в каком именно месяце 2020 года будет запущен "Северный поток - 2".

Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов утверждает, что у России сейчас нет таких судов, которые могли бы сразу приступить к работе. И если будет заказ, то ОСК немедленно приступит к проектированию и строительству такого судна. Потребуется примерно два года на проектирование и четыре года на строительство.

По словам Михаила Крутихина, Россия уже понесла серьезные потери из-за строительства газопроводов:

Хорошо, что американские санкции остановили этот процесс дальнейшего распила государственных средств

- Решения проложить "Северный поток", "Северный поток - 2", "Южный поток", который стал "Турецким потоком", были совершенно безграмотными, поскольку украинского транзита вполне хватало на то, чтобы вдвое увеличить поставки в Европу. Но был проложен гигантский газовый коридор с Ямала, вместо того чтобы использовать вполне исправные работающие газопроводы. Понесены огромные потери, на десятки миллиардов долларов, и их уже не вернуть. Эти деньги распилены между подрядчиками, большими друзьями российского президента.

То есть потери уже понесены, и хорошо, что американские санкции остановили этот процесс дальнейшего распила государственных средств. С самого начала это была абсолютная авантюра - попытка наказать Украину: потратить десятки миллиардов долларов, чтобы лишить Украину доходов в размере двух миллиардов в год. Это была безумная схема, которая привела к гигантским потерям российского бюджета. Можно было потратить эти деньги на что-то умное в интересах населения. Бованенковское месторождение на Ямале, источник газа для "Северного потока - 2"

И даже после завершения строительства "Северного потока - 2" Россию ожидают проблемы, так как невозможно заполнить трубу на 100 процентов. Как объясняет Крутихин, трубопровод OPAL (сухопутное продолжение "Северного потока" на территории Германии) может принимать только половину поступающего российского газа. Сначала немецкие власти разрешили принимать 100 процентов, но через суд европейские страны настояли на выполнении антимонопольных правил европейского энергетического рынка. Поэтому российский газ не может занимать в этой трубе более 50 процентов.

- То же самое произойдет и с "Северным потоком - 2", - добавляет Крутихин. - Принимающая труба EUGAL не сможет принять российский газ больше чем 50 процентов своей мощности. "Северный поток - 2" на полную мощность, скорее всего, работать не сможет.

Тем временем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже заявила о подготовке ответных мер на американские санкции.

По материалам Радио Свобода, Крым.Реалии