Советник Трампа договаривается о покупке Мотор Сич - СМИ

США ведут переговоры о покупке Мотор Сич

США пытаются предотвратить продажу завода Китаю. Соответствующая инициатива, по данным СМИ, исходит из Белого дома.

Неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс обсуждает вопрос о покупке украинского предприятия Мотор Сич, чтобы не допустить его покупку Китаем. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает The Wall Street Journal.

По словам источника издания, Администрация Трампа обратилась к Принсу, а также еще к одному потенциальному покупателю.

Ранее Принс обсудил компанию с украинскими официальными лицами и побывал на главном заводе Мотор Сич во время своего визита в Украину 24-27 октября. По словам представителя компании, он был "впечатлен высоким уровнем технологий".

Принс - бывший морской котик и миллиардер-основатель оборонного подрядчика, ранее известного как Blackwater. Сейчас он является исполнительным директором и заместителем председателя Frontier Services Group - частного охранного предприятия в Гонконге и Пекине. Принс является братом министра образования администрации Трампа Бетси ДеВос. Он работал с китайскими организациями; Frontier Services Group оказывает материально-техническую поддержку и поддержку по безопасности китайским предприятиям в Африке, а ее крупнейшим акционером является CITIC Group Corp - контролируемый государством китайский инвестиционный фонд.

Как известно, Мотор Сич - ведущий производитель двигателей для вертолетов и самолетов. Компания в течение многих лет поставляла двигатели для большей части вертолетного парка РФ. В 2014 году Киев запретил военный экспорт.

Напомним, летом стало известно, что компании из Китая купили половину акций Мотор Сич и подали заявления в Антимонопольный комитет, чтобы согласовать сделку.

Через несколько дней в Украину прибыл с официальным визитом Джон Болтон. Он предостерег украинскую власть об опасности сотрудничества с китайцами. По матриалам Корреспондент.net