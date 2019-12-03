Спиртзаводы могут продать за бесценок, капитализировать их надо в Фонде госимущества - Аристов

Председатель комитета ВР по вопросам бюджета, член депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Юрий Аристов прокомментировал УНН законопроект ОП (No2300) о демонополизации спиртовой отрасли. По его словам, документ - нужен, хотя и создает риск продажи спиртовых заводов за бесценок.

"Детенизация спиртовой отрасли необходима. В условиях свободного рынка цена на спирт должна определяться исключительно рыночными механизмами и законопроект, безусловно, нужен. В то же время существует риск, что необорудованные технически должным образом предприятия отрасли будут проданы фактически по цене металлолома", - признал политик.

Именно поэтому, по мнению Аристова, спиртзаводы для начала "должны быть выведены в прибыльную зону".

"И только тогда может быть принято решение об их приватизации", - подчеркнул председатель бюджетного комитета.

А для капитализации заводов "Укрспирта" он предложил их передать в Фонд госимущества.

"Поэтому первым шагом должна стать передача таких предприятий в управление Фонду госимущества, который должен начать поиск инвестора", - резюмировал Аристов.

Нардеп не объяснил, каким образом ФГИУ может выводить спиртзаводы в прибыльную зону, поэтому редакция УНН попытается это выяснить, дополнительно направив председателю бюджетного комитета информационный запрос по этому поводу.

Как писал УНН, "Слуги" спешат со "спиртовым" законом и будут голосовать его несмотря на отсутствие экономического обоснования.