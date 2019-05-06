Суд отказал НБУ в снятии ареста с активов Коломойского

Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Национального банка, который просил снять арест с активов, подконтрольных бывшим владельцам "ПриватБанка".

Суд сохранил арест таких активов: имущество ПАО "Орджоникидзевский горно- обогатительный комбинат", ПАО "Никопольский завод ферросплавов", ПАО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат", ПАО "Днепразот" и других предприятий.

НБУ в апелляционной жалобе отмечал, что субъекты и объекты, на которые наложен арест, были переданы Национальному банку Украины в ипотеку/залог, в качестве обеспечения выполнения обязательств по кредитам рефинансирования, заключенным между "ПриватБанком" и НБУ.

В НБУ также завляли, что Печерским районным судом. Киева в 2017 году уже был наложен арест на это же имущество. Представитель НБУ настаивал, что наложение судом ареста на спорное имущество является нарушением прав банка, поскольку делает невозможным удовлетворения его требований за счет предмета ипотеки (залога), в том числе путем реализации внесудебного способа обращения взыскания.

Напомним, в феврале 2019 года Печерский районный суд города Киева наложил арест на имущество ПАО "Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат", ПАО "Никопольский завод ферросплавов", ПАО "Марганецкий горно- обогатительный комбинат", ПАО "Днепразот" и других предприятий, подконтрольных бывшим владельцам "Приватбанка". Решение принято по делу о завладении служебными лицами "ПриватБанка" государственными средствами, выделенными как стабилизационные кредиты и рефинансирование, на сумму свыше 19,7 млрд грн