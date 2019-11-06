Суд отказался снять арест с танкера MRIYA, поставлявшего РФ топливо

Херсонский городской суд отказался снять арест с танкера MRIYA, который перевозил топливо для потребностей Черноморского флота России в аннексированном Крыму, сообщила Прокуратура АРК в Telegram-канале.

Заседание состоялось накануне, 5 ноября.

"5 ноября 2019 года, Херсонский городской суд отказал собственникам арестованного судна "VILGA" (сейчас MRIYA) в удовлетворении ходатайства о снятии ареста", - говорится в сообщении.

Ранее суд разрешил передать танкер Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

10 августа украинские правоохранители обыскали танкер MRIYA. Уголовное производство открыли по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию Украины, судно подозревают в перевозке контрабанды нефтепродуктов.

В июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. Судно под новым названием "Мрия" в мае-июне этого года посещало порт Измаила в Одесской области.

19 августа Херсонский апелляционный суд принял решение арестовать танкер. Отметим, что Херсонский городской суд изначально отказал в аресте MRIYA.

27 августа танкер MRIYA доставили в порт Херсона. При этом непосредственно капитан судна самоустранился от выполнения своих обязанностей по управлению танкера.

Прокуратура АР Крым объявила капитану танкера подозрение по ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства, совершенных должностным лицом с использованием служебного положения, повторно) Уголовного кодекса Украины. По материалам ZN.UA