Суд разрешил заочно арестовать Жеваго

Суд разрешил заочно арестовать Константина Жеваго. Его подозревают в причастности к завладению 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит".

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату. В связи с систематической неявкой в орган предварительного расследования он объявлен в международный розыск и следственным судьей предоставлено разрешение на его задержание.

Жеваго подозревают в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Ранее следователи Государственного бюро расследований заочно сообщили о подозрении Жеваго и вызвали его на допрос, но он не пришел. По материалам Слово і Діло.

.