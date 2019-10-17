Суд снял арест с акций украинской "дочки" Сбербанка

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Сбербанка России и обязал "Райффайзен Банк Аваль" как депозитарное учреждение снять арест и запреты в отношении акций украинской "дочки" Сбербанка. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда от 10 октября.

Суд принял доводы истца, что Сбербанк России не является должником по арбитражным решениям, а акции Сбербанка Украины принадлежат Сбербанку России, а не Российской Федерации.

В то же время он отклонил доводы, что конечным владельцем акций Сбербанка России является РФ.

Сообщалось, что Апелляционный суд Киева решил наложить арест на акции дочерних предприятий российских банков, в капитале которых есть доля государства, а именно ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка. Однако затем Киевский апелляционный суд снял арест с акций и имущества Сбербанка. Такая информация содержится в постановлении суда от 20 ноября 2018 года.

16 марта 2017 года президент Петр Порошенко утвердил санкции против функционирующих в Украине банков с российским капиталом. Санкции сроком в один год коснулись ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и ПАО "БМ Банк". По материалам finbalance.com.ua, Зеркало недели. Украина