Транзит газа: в Берлине сегодня пройдут трехсторонние переговоры

Очередной раунд трехсторонних переговоров о продолжении транзита российского газа через Украину состоится в Берлине.

Об этом сообщили в Представительстве Еврокомиссии в Берлине, сообщает Укринформ.

"В четверг, 19 декабря, вице-президент Комиссии ЕС Марош Шефчович проведет следующий раунд трехсторонних министерских переговоров по долгосрочному транзиту российского газа через Украину в Берлине", - сообщили в Представительстве.

Там также сообщили, что перед началом переговоров Шефчович встречается с федеральным министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером.

Собственно переговоры касаются "возможного политического соглашения" относительно будущего контракта между Россией и Украиной, который должен регулировать продолжительность, объем и цену транзита газа.

Встреча с прессой предварительно планируется на 19.30 по киевскому времени.

"Настало время отправлять хорошие новости рынкам и потребителям", - заявил Шефчович накануне встречи в Twitter.

Looking forward to the next round of #TrilateralGasTalks at political level this Thursday 19 December. The time is high to send a positive message to markets and consumers. #Russia #Ukraine pic.twitter.com/uTkV0M4zIE - Maroš Šefcovic (@MarosSefcovic) 17 декабря 2019 г.

Предыдущие раунды политических переговоров проходили 17 июля 2018 года (в Берлине), 21 января 2019 года, 19 сентября 2019 года и 28 октября 2019 года.

31 декабря 2019 года заканчивается действие договора между хозяйствующими субъектами Украины и России об условиях транспортировки российского природного газа по украинской территории в Европу.