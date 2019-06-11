У РФ засекречують дані про компанії, що працюють у Криму

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову, яка дає можливість засекретити в російському Єдиному державному реєстрі юридичних осіб (ЄДРЮО) дані про компанії, які діють у Криму.

Документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ, повідомляє Крим.Реалії.

Згідно з документом, доступ до відомостей в ЄДРЮО може бути закритий у трьох випадках: проти компанії діють іноземні санкції; компанія уповноважена банком на виконання держоборонзамовлення; компанія розташовується, працює або зареєстрована в Криму.