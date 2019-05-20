У Зеленского рассматривают два варианта дальнейшего сотрудничества с МВФ

Советник Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко заявляет, что Украина может договориться с Международным валютным фондом о новой программе финансирования после парламентских выборов.

Об этом исполнительный директор Международного фонда Блейзера сказал в интервью Интерфакс-Украина.

"После выборов в Раду, думаю, возможно открыть уже новую программу. Предполагаю, что в июне-августе начнется переговорный процесс по поводу либо открытия новой, либо пересмотра старой программы", - сказал Устенко.

Он также отметил, что допускает возможность продления и пересмотра параметров текущей программы финансирования.

"У меня есть два сценария развития событий: программу закроют и начнут новую, второй - пересмотрят параметры текущей и продлят ее. Но, первый - основной", - добавил советник Зеленского.

Как известно, 21 мая в Украину с двухнедельным визитом приедет миссия МВФ.

Напомним, в этом году Киев рассчитывает получить от МВФ два транша по 1,3 млрд долларов. В то же время, аналитики считают, что Украине не стоит ожидать получения денег МВФ в этом году. По материалам ГолосUA