Украина хочет добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, - Гончарук

Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук журналистам в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Нам, конечно, необходимо добиться долгосрочного контракта по транзиту. Для этого нужно хорошо поработать", - сказал Гончарук.

По словам премьера, правительство в рамках подготовки к трехсторонним переговорам готовит позицию украинской стороны.

"Мы глубоко понимаем происходящую ситуацию. Готовимся к переговорам. Формируем позицию на переговорах. Поэтому я сейчас не хочу комментировать это публично", - отметил Гончарук.

Действие контрактов на транзит и поставку газа, заключенных Россией и Украиной десять лет назад, заканчивается в конце 2019 года.

Весной 2018 года российский "Газпром" отклонил возможность продления контракта по транзиту газа с "Нафтогазом".

По словам исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко, в случае прекращения транзита газа через украинскую ГТС государство потеряет 3 млрд долларов в год. Он убежден, что при реализации такого сценария у Украины есть высокие шансы выиграть у "Газпрома" очередной арбитражный иск на 12 млрд долларов как компенсацию за ускоренную амортизацию.

Кроме того, руководитель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил, что Украине до начала отопительного сезона 2019-2020 г. г. нужно дополнительно накопить 20 миллиардов кубометров газа, чтобы обезопасить себя от провокационных действий Российской Федерации. По материалам 112.ua