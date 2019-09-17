Украина обеспечена газом на следующую зиму - Нафтогаз

На данный момент запасы газа на 4 млрд куб. м превышают прошлогодний показатель

Об этом сообщила пресс служба НАК "Нефтегаз Украины".

"Учитывая это, а также законтрактированные Нафтогазом на I квартал гарантированные физические поставки газа, можем констатировать - Украина обеспечена газом на следующую зиму", - сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Отметим, по состоянию на 15 сентября в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) накоплено 19,5 млрд кубометров газа. По материалам Еспресо TV