Украина подготовилась получать газ из Румынии

Оператор газотранспортной системы Украины - компания "Укртрансгаз" завершила модернизацию газоизмерительной станции (ГИС) "Гребеники" (Одесская область), что позволит осуществлять реверсную транспортировку газа в случае прекращения транзита голубого топлива из РФ.

Как сообщила пресс-служба "Укртрансгаза", готовность объекта к работе проверили и подтвердили представители смежного оператора ГТС "Молдовагаз", подписав соответствующий акт. ГИС "Гребеники" задействована в транспортировке газа через границу Украины с Молдовой.

"Модернизация технологической трубопроводной обвязки станции позволила существенно повысить маневренность и надежность функционирования ГТС (газотранспортной системы - УНИАН), особенно в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года. Проектная мощность станции после модификации составляет 70 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 4 млн куб. м в сутки в реверсном режиме из Молдовы", - говорится в сообщении.

В компании пояснили, что работы были осуществлены в соответствии с инициативой CESEC, которая предполагает обеспечение транспортировки природного газа через трансбалканские трубопроводы в реверсном направлении из Греции через Болгарию и Румынию в Украину и Молдову.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС.

100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины". По материалам УНИАН.