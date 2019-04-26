Украина приостановила транзит некачественной российской нефти

Вечером 25 апреля компания "Укртранснафта" приостановила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды". Об этом пресс-служба компании сообщила на своей странице в Фейсбуке.

Причиной остановки транзита российской нефти в компании назвали низкое качество нефти. В компании все убытки возложили на российскую сторону.

По той же причине был остановлен транзит нефти в направлении Словакии на приемо-сдаточном участке "Будковец" и участке "Фенешлитке" в направлении Словакии. По материалам Украинская правда, EtCetera