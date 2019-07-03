Украина продолжит сотрудничество с МВФ после формирования нового правительства, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский в Торонто встретился с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы украинского государства.

Зеленский отметил, что Украина готова усиливать сотрудничество с Международным валютным фондом.

"Мы хотим углублять сотрудничество. Сегодня мы провели встречу с делегацией МВФ, во время которой была подтверждена поддержка Украины. Мы готовы присоединиться к новой программе после формирования нового правительства", - сказал президент.

По его словам, наше государство достигло макроэкономической стабильности и готово продолжить реализацию реформ после парламентских выборов.

Также президент анонсировал проведение большой приватизации уже в этом году.

Владимир Зеленский сообщил, что в сентябре в Мариуполе запланировано проведение инвестиционного форума по восстановлению Донбасса.

Глава государства добавил, что для Украины важным является привлечение Всемирного банка к реализации инфраструктурных проектов.

Напомним, что Канада планирует усилить санкции против РФ.

Во время встречис Джастином Трюдо Владимир Зеленский подчеркнул заинтересованность в углублении сотрудничества с Канадой в военной сфере.

По материалам UATV.