Украина возобновила транзит нефти в страны Евросоюза

Укртранснафта, которая входит в группу компаний Нафтогаза, во вторник, 21 мая, возобновила транзит нефти в страны Европейского Союза, в частности, в Венгрию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"21 мая в 10:46 АО" Укртранснафта "возобновило прием российской нефти на ЛПДС" Мозырь "(Республика Беларусь) для дальнейшего ее транспортировки в направлении европейских потребителей", - говорится в сообщении.

При этом отмечено, что готовность принимать российскую нефть с Украиной сейчас подтвердили только в Венгрии. Остальные страны, в частности Словакия и Польша, пока еще не восстановили прием российской нефти через загрязнения.

Ранее сообщалось, что у портов ЕС стоят не менее 10 танкеров с загрязненной российской нефтью, которую никто не хочет принимать. Литовская нефтяная компания сообщила, что 2 танкера с нефтью вернули обратно в РФ. По материалам Дело.ua