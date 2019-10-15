Украина закачала в хранилища рекордный за 10 лет объем газа

Украина закачала в подземные хранилища газа рекордный за десять лет объем газа, а именно 21 млрд куб. м. Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

"Украина увеличила объемы газа в подземных хранилищах до 21 млрд куб. м, что на 4,4 млрд куб. м превышает прошлогодний показатель на ту же дату. Такие запасы газа в хранилищах являются рекордными за последние 10 лет и гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона. Закачка газа в ПХГ продолжается", - говорится в сообщении.

Также в НАКе отметили, что для обеспечения устойчивого прохождения отопительного сезона в ПХГ должно быть не менее 20 млрд куб. м газа. По материалам MIGnews.com.ua