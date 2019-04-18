Украинская экономика одна из самых "несчастных" в мире - Bloomberg

По подсчетам аналитиков Bloomberg, украинская экономика входит в топ-10 самых несчастных в мире рядом с Грецией и Уругваем.

Возглавляет рейтинг худших экономик уже традиционно Венесула. Страна в очередной раз не раскрыла данные о темпах роста потребительских цен и уровень безработицы в стране. Аналитики считают, что в течение 2019 года инфляция превысит 8 млн % против примерно 930 тыс. % в предыдущем.

В десять самых "несчастных" экономик мира попали Аргентина (2-е место), ЮАР (3), Турция (4), Греция (5) и Украина (6), Уругвай(7), Бразилия, Испания (8), Саудовская Аравия (9), Сербия(10). Как пишет агентство, эти страны переживают тяжелые экономические потрясения и демонстрируют "мизерный прогресс в деле обуздания роста цен и возвращения людей на работу".

Наиболее "счастливой" экономикой мира, где низкая инфляция сочетается со столь же низким уровнем безработицы, Bloomberg признал Таиланд. Сингапур в обновленном рейтинге опустился с чистого второго на третье место, которое он делит с Японией, уступая Швейцарии.

Напомним, 3 апреля аналитики инвестбанка Morgan Stanley спрогнозировали , что до конца 2019-го курс гривны упадет по сравнению с сегодняшним на 4 грн - до 31 гривны за доллар. Кроме этого, они ожидают, что к концу 2020 года курс гривны к доллару снизится еще больше - до 32,5 грн/долл. После этого сделало свой прогноз также известное агентство Fitch. Они считают, что до конца 2019-го курс будет не выше, чем 28,86 грн/доллар.

Национальный банк Украины установил такой курс валют: доллар стоит 27, 69 грн, а евро - 31, 62 грн. С начала лета в Украине подешевели некоторые продукты. Наша страна - лидер по производству меда в Европе, а в мире занимает 5-е место. Трудовые мигранты из Украины помогли развитию польской экономики. По материалам ТСН.ua