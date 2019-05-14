Украину ожидает дефицит сахара из-за сильных дождей

Из-за обильных дождей урожай сахарной свеклы пострадает, в результате чего уменьшится производство сахара украинскими заводами.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу "Укрсахара".

По данным ассоциации, в этом году первые всходы сахарной свеклы пострадали от переувлажнения почвы и высокой влажности воздуха.

"Учитывая все факторы, можно спрогнозировать, что сахаристость и урожайность будет ниже ожидаемого уровня, что, в свою очередь повлияет на производство сахара", - сообщает ассоциация.

По прогнозам "Укрсахара", в этом году Украина сможет получить в пределах 1,1-1,2 млн тонн сахара, что приведет к дефициту на рынке. По материалам "Високий Вал".