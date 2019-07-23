"Укроборонпром" объявил тендер на международный финансовый аудит

ГК "Укроборонпром" 26 сентября 2019 года намерен провести аукцион на предоставление услуг независимого аудита концерна и его предприятий с привлечением международных экспертов, в рамках объявленного 22 июля тендера на ожидаемую сумму 32,5 млн грн. Согласно информации на портале ProZorro, конечный срок подачи тендерных предложений - 21 августа, окончательный срок аудита - 10 апреля 2021 года.

Договором предусмотрен аудит консолидированной/комбинированной отчетности концерна и всех его предприятий-участников и акционерных обществ, управление корпоративными правами которых передано "Укроборонпрому", за 2018 и 2019 годы, в соответствии с МСФО с предоставлением аудиторского вывода о достоверности данных этой отчетности.

Условия расчета за услуги аудита отчетности за 2018 и 2019 годы предусматривают внесение 40% оплаты до 15 марта 2020 года, но не ранее утверждения сторонами календарного графика предоставления соответствующей части услуг, и 60% - в течение пяти банковских дней с даты подписания сторонами акта предоставления соответствующей части услуг и не ранее даты регистрации исполнителем соответствующей накладной в Едином реестре налоговых накладных.

Также предусмотрено предоставление консультационной помощи "Укроборонпрому" в виде методологических консультаций, проведения презентаций, семинаров по вопросам применения МСФО. Оплата за эту часть услуги - 100% в течение 5 банковских дней после подписания акта предоставления услуги.

Как заявил ранее новоизбранный глава наблюдательного совета ГК Айварас Абромавичус, международный финансовый аудит предприятий-участников концерна "Укроборонпром" может быть начат уже в сентябре. Также Абромавичус лично возглавит тендерный комитет для избрания аудитора.

По данным источников, в числе претендентов на предоставление услуг международного финаудита "Укроборонпрома", известные международные Ernst&Young, Baker Tilly и Grant Thornton. По материалам Интерфакс-Украина, ZN.UA