Уменьшения размера субсидии не будет - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что уменьшения размера субсидии в текущем отопительном сезоне не предусмотрено.

Субсидии уменьшены в этом году точно не будут, заявил глава правительства Алексей Гончарук в традиционном видеоблоге Чашка премьера.

- Этот отопительный сезон все, кто их оформили, пройдут на тех условиях, на которых они уже оформили, - сказал он.

Более того, по его словам, принцип оформления субсидий не изменится и в следующем году.

Гончарук подчеркнул, что задача правительства - достичь показателя, при котором семья будет тратить на коммунальные услуги не более 15% совокупного дохода.

Ранее накануне отопительного сезона в Украине в Кабинете министров приняли решение об упрощении условий назначения субсидий. По материалам Факты ICTV.