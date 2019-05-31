В аэропорту Одессы нашли прослушку

Прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями и сотрудниками оперативных подразделений Управления Службы безопасности в области раскрыли противоправный канал утечки частной и служебной информации в одесском аэропорту, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как выяснили правоохранительные ведомства, сотрудники фирмы, которые должны были обеспечивать программирование и обслуживание техники, на самом деле могли "записывать" всю внутреннюю служебную жизнь стратегического объекта инфраструктуры. И это в то время, как среди основных задач, поставленных перед предприятием, должна была стать защита информационных систем и эксплуатация камер видеонаблюдения.

По данным следствия, фирма организовала длительное наблюдение и запись с более чем 50 устройств информации относительно служебных, хозяйственных вопросов деятельности объекта, строительства новой взлетной полосы.

Среди них возможность несанкционированного доступа к камерам наблюдения в рабочих кабинетах пограничников, таможенной зоне, функционирование кассы, бухгалтерии, помещений для личного ухода, кабинетов сотрудников международного аэропорта.

Также представители предприятия имели противоправный доступ к камерам зала официальных делегаций, где находились официальные представители Украины и иностранных государств.

Сейчас правоохранительные органы проверяют данные об утечке и торговле частными данными из одесского аэропорта.

Проводятся обыски в административных и служебных помещениях аэропорта, кабинетах предприятия, помещениях сотрудников этой фирмы.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

За незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации является тяжким преступлением, за совершение которого закон предусматривает до 7 лет лишения свободы (ч. 2 ст. 359 УК Украины). По материалам ForUm