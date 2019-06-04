В АП анонсировали первые аресты чиновников-коррупционеров

Украинское общество вскоре увидит первые посадки коррумпированных топ- чиновников. В частности, речь идет о резонансных делах, в которых фигурируют госкомпании Укроборонпром и Центрэнерго.

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что команда Владимира Зеленского в ближайшее время выполнит свое предвыборное обещание Весна придет - сажать будем.

- Мы говорили о том, что люди ожидают справедливости и наказания тех, кто причастен к коррупции. Это скандалы с Укроборонпромом и Центрэнерго. Эти люди должны понести наказание. Весна придет - сажать будем - этот посыл донесенный руководителям двух антикоррупционных органов.

Мне кажется, что мы вскоре должны увидеть первые результаты, - сказал Рябошапка. По материалам ICTV Факти