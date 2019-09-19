В Болгарии началось строительство газопровода-ответвления "Турецкого потока" в обход Украины

Ответвление "Турецкого потока" будет поставлять газ через Болгарию в Сербию, Австрию и Венгрию.

Газопровод "Турецкий поток" проходит по дну Черного моря из Краснодарского края РФ в европейскую часть Турции

В Болгарии одобрено строительство газопровода-ответвления "Турецкого потока", по которому российский газ будет транспортироваться в Европу в обход Украины; соответствующий контракт суммой в 1,1 млрд евро подписали между собой болгарский государственный оператор "Булгартрансгаз" и консорциум Arkad из Саудовской Аравии, сообщает AP.

Контракт предполагает прокладку трубопровода длиной в 474 км, который будет идти от южной границы Болгарии с Турцией до ее западной границы с Сербией. В качестве ответвления от газопровода "Турецкий поток" новый газопровод будет поставлять газ через Болгарию в Сербию, Австрию и Венгрию.

Газопровод "Турецкий поток" проходит по дну Черного моря из Краснодарского края РФ в европейскую часть Турции. Трубопровод протяженностью около 1100 километров (из них 937 километров - морской трубопровод) будет состоять из двух ниток (первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы) общей мощностью 31,5 млрд кубических метро газа в год.

По материалам: apnews.com, Зеркало недели. Украина