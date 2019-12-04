В декабре Украина должна выплатить почти 2 млрд грн внешнего долга - Минфин

Внешний долг, который необходимо выплатить украинскому государству в декабре 2019 года, составляет 1,7 миллиарда гривен, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Известно, что внутренняя задолженность составляет 13,58 миллардов гривен, из которых на обслуживание облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) будет направлено 5,58 миллиардов.

На погашение планируют передать 8 миллиардов гривен, из которых 7,96 миллиардов - на погашение ОВГЗ (3,98 млрд гривен - валютных ОВГЗ).

Для выплаты внешнего долга из 1,7 миллиарда планируется направить 1,05 миллиард гривен, 0,65 из которого уйдет на обслуживание.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, НАК "Нафтогаз Украины" уже с апреля сможет начать получать средства от взысканий долгов с российского концерна "Газпром". По материалам MIGnews.com.ua