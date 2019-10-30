В деле вывода активов из "Укрзализныци" уже сообщено о подозрении 8 лицам

В деле, связанном со злоупотреблением на "Укрзализныце" было сообщено о подозрении 8 лицам. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка во время заседания комитета по вопросам регламента, передает РБК-Украина.

По его словам, в Генпрокуратуре имеется доказательная база о совершении преступления народным депутатом Ярославом Дубневичем.

"В течение нескольких лет расследуется производство, связанное со злоупотреблением на "Укрзализныце". Которое связано с тем, что в результате организации торгов был выведен из активов УЗ примерно 93 млн грн. Эта сумма подтверждена экспертизой. Сейчас по результатам расследования 8 лицам было сообщено о подозрении. Сейчас идет стадия ознакомления с материалами дела. Относительно определенных лиц следствие продвинулось достаточно далеко. Но по ключевому фигуранту, народному депутату Дубневичу, мы не можем продвинуться далеко, поскольку есть определенная стадия - парламент должен дать согласие на проведение такого расследования", - заявил Рябошапка.

Сегодня комитет рассматривает представление Рябошапки, "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Ярослава Дубневича", "О предоставлении согласия на задержание", "О предоставлении согласия на избрание в отношении народного депутата меры пресечения в виде содержания под стражей".

Напомним, ГПУ готовит народному депутату Ярославу Дубневичу сообщение о подозрении в двух эпизодах. Один из эпизодов касается коррупционных схем в рамках закупок для предприятия "Укрзализныци".

Добавим также, что Рябошапка подписал представление НАБУ и САП на привлечение к уголовной ответственности Дубневича по делу о завладении более 93 млн грн "Укрзализныци".