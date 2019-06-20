В ЕБРР решили выдать Украине 40 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) решил выделить 40 млн евро Государственному экспортно-импортному банку на кредитование возобновляемой энергетики.

Об этом Українським Новинам сообщил старший советник по внешним связам ЕБРР Антон Усов.

ЕБРР организует синдицированный кредит Укрэксимбанку в размере 80 млн евро для поддержки частных инвестиций в возобновляемую энергию и энергоэффективность в Украине.

Сам ЕБРР решил выделить 40 млн евро в рамках данного проекта.

Между тем, ранее ЕБРР ухудшил прогноз по росту экономики Украины. По материалам ГолосUA