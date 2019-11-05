В ЕС отреагировали на слова Оржеля по прекращению транзита российского газа

Европейский Союз продолжает усилия на трехсторонней основе в рамках переговоров относительно транзита газа через Украину из РФ. Об этом во время брифинга во вторник заявила официальный представитель Европейской комиссии Мина Андреева, передаёт кореспондент УНН.

"Не думаю, что нам стоит комментировать комментарии. Что касается Украины, мы продолжаем наши усилия на трехсторонней основе в рамках этих переговоров по газу", - сказала Андреева, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля о готовности прекратить транзит российского газа через Украину.

Как сообщал УНН, накануне Оржель в эфире ток-шоу "Свобода слова" заявил, что Украина готова к возможной остановке транспортировки российского газа по своей территории, однако подписание договора с "Газпромом" остается приоритетом.