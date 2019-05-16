В Германии прошла акция против "Северного потока-2"

В немецком городе Врангельсбург (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) прошла акция протеста против строительства газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает Focus Online, несколько активистов-экологов забрались в уже проложенную часть трубопровода Eugal на строительной площадке.

Так, по данным местной полиции, в трубу диаметром около 1,4 метра залезли 5 человек, однако точных данных нет, поскольку активисты успели проникнуть очень далеко в трубу.

Таким образом, экологи под девизом "Заткнуть "Северный поток-2" стремятся остановить строительство трубопровода, который на участке от Грайфсвальда до Чехии протянется на 485 км. На данный момент проложено только полтора километра, а конец строительства этой части газопровода намечен на конец 2020 года.

Вместе с тем, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что новая Газовая директива ЕС не поможет Еврокомиссии остановить реализацию проекта, хотя и открывает новые возможности для переговоров.

При этом в США уже подготовлен законопроект о санкциях против европейских компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток- 2". ПО материалам Trust.UA