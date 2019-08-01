В госказне рекордно увеличился остаток средств

На Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 августа осталось 48,97 млрд грн, что в 3,7 раза больше, чем на начало июля. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в текущем году был зафиксирован 1 марта - 8,2 млрд грн, максимальный - 1 мая - 36,85 млрд грн.

Единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы и другие обязательные платежи госбюджета. По материалам ЛІГАБізнесІнформ.