В июне Нафтогаз снизил цену газа для населения

НАК Нафтогаз Украины рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по специальным обязательствам, которая будет действовать в юне. Она составит 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика). Об этом сообщает пресс- служба компании.

В Нафтогазе отмечают, что в июне цена газа, по которой компания продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 грн, по сравнению с маем.

Конечная цена газа для потребителей в Кировоградской области с учетом НДС, стоимости доставки и наценки поставщика в июне составит 7755,87 грн. Конечная цена в других регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЕКП для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

Постановление правительства No485 предусматривает, что Нафтогаз для определения цены газа по ПСО анализирует четыре показателя - цена для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенная цену на украинской энергетической бирже и цена по правительственному постановлению No867 от 19 октября 2018 года - компания выбирает из них самую низкую. Наименьшей оказалась цена на украинской энергетической бирже - она и определила цену на июнь.

Ранее сообщалось, что Кабмин изменил формулу расчета цены газа, по которой Нафтогаз продает населению и теплокоммунэнерго (ТКЭ). По материалам ЛІГАБізнесІнформ.