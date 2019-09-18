В Кабмине заверили, что в новом бюджете хватит денег на субсидии

Министр Юлия Соколовская отметила, что сокращение расходов госбюджета на выплату субсидий не приведет к сокращению получателей.

Кабинет министров в проекте государственного бюджета Украины на 2020 год заложил достаточно средств для всех получателей субсидий.

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская на своей официальной странице в соцсети Facebook.

"В проекте бюджета на 2020 год заложено 47 628 600 000 гривень на выплату льгот и субсидий. Этой суммы хватит для удовлетворения потребностей всех категорий населения, требующих государственной помощи для оплаты коммунальных услуг", - написала она.

По словам министра, сокращение суммы, предусмотренной в бюджете на выплату субсидий, с 55,1 миллиарда гривень в 2019 году до 47,6 миллиарда гривень в 2020 году вызвано исключительно экономическими факторами, поскольку за счет индексации пенсий, увеличения уровней минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли. Соответственно, уменьшился и размер субсидий, которые государство выплачивало гражданам.

"Поэтому еще раз подчеркиваю: "сокращение" расходов не приведет к сокращению получателей! Минсоц постоянно осуществляет мониторинг проблем, возникающих у граждан при получении субсидий, и на основании их обращений готовит изменения в порядок предоставления субсидий. Сейчас прорабатывается вопрос о внесении изменений для усиления эффективности этой программы и доступности для граждан, что особенно важно перед началом отопительного периода", - написала она.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрел 47,6 миллиарда гривень на выплату субсидий, тогда как в государственном бюджете на 2019 год заложено 55,1 миллиарда гривень на эти цели. По материалам УНИАН.