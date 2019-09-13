В мэрии Днепра проходят обыски из-за ремонта моста

В мэрии Днепра 13 сентября проходят обыски по уголовному делу, связанному с ремонтом моста.

Об этом сообщает Укринформ.

Прокуратура Днепропетровской области подтвердила, что следственные действия связаны с уголовным производством, открытым за нарушения во время капитального ремонта Центрального моста.

Отмечается, что нескольким должностным лицам горсовета готовятся вручить уведомление о подозрении. В частности, заместителю городского головы Днипра Михаилу Лысенко, курировавшему вопрос реконструкции моста.

"Правоохранители были в мэрии. Вели себя корректно. Службы сотрудничают со следствием. Если кто-то виноват - ответит по закону. А если это политический заказ нечистоплотных олигархов (а похоже на это), то это тоже станет ясно совсем скоро. Работаем", - написал в Фейсбук городской голова Борис Филатов.