В Минсоцполитики назвали средний размер субсидии в октябре

Средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг за октябрь составляет 539 гривен.

Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко во время брифинга в четверг, 7 ноября.

Замминистра отметил, что при этом размер льготы составляет 418 гривен.

"Начисление льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, независимо от даты начала отопления домов, проходит с 15 октября. Уже сейчас мы начисляем эти виды помощи за октябрь. В среднем... размер субсидии по Украине составил 539 грн, а льготы - 418 грн, - сказал Музыченко.

Он подчеркнул, что теплая погода в Украине позволит сэкономить получателям льгот и субсидий.

"Начисление выплат все равно осуществляется с 15 октября, а отопление включили позже - люди смогут сэкономить до 200 грн в месяц, - пояснил чиновник.

"В проекте бюджета на 2020 год на программу субсидий заложено около 47 млрд грн. Этой суммы хватит на всех, кому нужна государственная помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг, - добавил замминистра.По материалам Слово і Діло.