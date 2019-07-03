В Нацбанке рассказали, какие гривны подделывают чаще всего

Украинские фальшивомонетчики предпочитают чаще всего подделывать купюры номиналом в 500, 200, 100 и 50 грн., сообщил в интервью УНИАН директор департамента денежного оборота НБУ Виктор Зайвенко. При этом подделки нового образца практически не встречаются.

"(Чаще всего подделывают - ред.) банкноты номиналом в 500, 100, 200 и 50 гривен - если в порядке убывания популярности. Но общее количество подделанных гривневых купюр несущественна - 2,5 штуки на миллион настоящих по итогам 2018 года. И динамика эта позитивная. В 2017 году было 3,6 подделки на миллион настоящих", - отметил Зайвенко.

По его словам, "перерисовывают" в основном старые банкноты, поскольку новые хорошо защищены, а попадаются только редкие случаи грубой имитации, которую можно различить и невооруженным глазом. По материалам Український Бізнес Ресурс.