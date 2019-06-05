В "Нафтогазе" ответили на обвинения Гройсмана в завышении цен на газ

В НАК "Нафтогаз Украины" ответили на обвинения премьер-министра Владимира Гройсмана в том, что компания "взвинтила цены" на газ для населения на июнь и июль. Об говорится на странице "Нафтогаза" в Facebook.

Как отметили в "Нафтогазе", компания уже снизила оптовую цену на газ в соответствии с движением рынка.

"Поэтому в зависимости от тарифа облгазов, конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 до 8,2 грн за кубометр газа", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" признают, что правила работы рынка определяет Кабинет министров.

"Кроме того, как единственный представитель нашего акционера, Кабинет министров выдвигает требования к работе Нафтогаза. Иногда эти требования противоречат друг другу. Мы искренне стараемся выполнять максимальное количество из них одновременно. Понимаем, что такое время", - отметили в компании.

В "Нафтогазе" заявили, что работают над следующими приоритетными задачами:

"1. Закупить достаточно газа на зиму, чтобы украинцы не мерзли, что бы не делал "Газпром"

2. Провести качественное отделение оператора ГТС, чтобы сохранить Украине транзит газа и доходы, сопоставимые с бюджетом на оборону

3. Работать прибыльно, чтобы наполнять госбюджет деньгами и чтобы не было задержек по пенсиям и зарплатам в бюджетных сферах".

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров на заседании 5 мая принял постановление, которое обязывает НАК "Нафтогаз Украины" не повышать цены на газ для населения. При этом премьер заявил, что "Нафтогаз" утвердил цены на июнь и июль, которые выше рыночных.

"Мы разработали документ, который не даст НАК злоупотреблять монопольным положением. Они взвинтили цены до 8 800 гривен по некоторым регионам Украины. Мы говорили об этом уже не раз. Газ должен стоить в июне около 8000, в июле 7700. Это коридор, который соответствует рыночной цене", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, цены на газ для населения в Украине повысились с 1 июня 2019 года. По данным Ассоциации газового рынка Украины в июне "Нафтогаз" будет отпускать газ для нужд населения по цене 6 299 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС, транспортировки, распределения), что на 5,2% выше, чем в мае. Конечная цена газа должна составлять 8 627,01 грн. за 1 000 куб. м. Однако цены будут различными в каждой области. По материалам РБК-Украина.