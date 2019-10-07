В НБУ объяснили, почему международные резервы сократились на 2,6%

На 1 октября международные резервы Украины уменьшились на 2,6% и составили $21,4 млрд (в эквиваленте).

Как отмечают в Национальном банке Украины, сокращение произошло из-за значительных объемов погашений по государственному долгу. В частности, за прошлый месяц правительство и Нацбанк за обслуживание и погашение госдолга заплатили $1,9 млрд (в эквиваленте). Из этой суммы 1,2 - на обслуживание и погашение еврооблигаций, $0,56 млн выплачены по обязательствам перед Международным валютным фондом, остальные средства - по другим обязательствам. Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения правительством ОВГЗ, номинированных в валюте, на сумму $546,9 млн.

В НБУ также считают, что на динамику резервов влияла и благоприятная ситуация на валютном рынке, обусловленная устойчивым притоком средств нерезидентов в гривневый госдолг и рекордным ростом урожайности зерновых в Украине. Благодаря этим новым фундаментальным факторам предложение валюты на рынке превышало спрос и НБУ смог пополнить международные резервы на $930,3 млн.

В частности, $650,3 млн было куплено во время интервенций по единому курсу и $280 млн - по выбору лучшего курса. При этом в НБУ отмечают, что в сентябре регулятор валюту не продавал.

Третьим фактором, влиявшим на международные резервы, в Нацбанке назвали переоценку финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $80,8 млн (в эквиваленте).

В НБУ утверждают, что сейчас объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

1 октября в НБУ заявили, что увеличат в IV квартале покупку на валюты до $30 млн в день для наращивания международных резервов.

В сентябре, впервые за три месяца укрепления гривни, украинцы больше продавали валюту, чем покупали. По данным НБУ, население купило $1,34 млрд наличной валюты, а продало - $1,43 млрд.По материалам ЛІГАБізнесІнформ