В НБУ ожидают решения МВФ о выделении транша в первом квартале 2020 года

Ранее МВФ сообщил, что достиг договоренности с властями по новой программе кредитования на $5,5 млрд сроком на три года.

Решение Международного валютного фонда о выделении транша Украине ожидается в первом квартале 2020 года. Об этом в четверг на брифинге заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий.

"Согласно графику, это может быть в первом квартале следующего года", - сказал он.

При этом Смолий отметил, что регулятор не ожидает, "что решение будет в этом году".

Напомним, 8 декабря МВФ сообщил, что достиг договоренности с властями Украины по новой программе кредитования на $5,5 млрд сроком на три года. По материалам http://capital.ua