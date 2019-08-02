В Офисе президента обещают снизить ставки по ипотечным кредитам

В 2020 году в украинском государстве ожидается снижение ставки по ипотечным кредитам до 12-13% годовых. Об этом сообщает заместитель председателя Офиса президента Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

Согласно публикации, у представителя Владимира Зеленского состоялась встреча с главами ведущих иностранных банков, которые работают на территории украинского государства.

"Ипотека под 12-13% в гривне уже в следующем году? Невозможно? Я так не думаю! Готовьте бизнес-планы, уважаемые предприниматели. Страна меняется. Все будет хорошо", - написал Гончарук.

Стоит отметить, что текущий процент банков Украины в отношении номинальной годовой ставки по ипотечным кредитам составляют около 20% годовых.

При этом устанавливаемая ставка Национального Банка составляет 17%, при дальнейших прогнозах снижения до восьми процентов к концу 2022 года.

По материалам "УРА-Информ".