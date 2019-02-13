В ООН создан Объединенный фонд гумпомощи с потребностью в $162 млн в защиту жителей Донбасса

В ООН учредили Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине с потребностью в $162 млн, цель которого – оказание помощи жителям востока Украины, страдающих от вооруженного конфликта по обе стороны линии разграничения сторон.

"Мы создаем инновационный механизм финансирования для поддержки усилий, предусмотренных Планом гуманитарного реагирования (HRP) на 2019 год - Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине - для удовлетворения острых потребностей, которые меньше всего финансируются. Я приветствую вклад доноров в этот фонд и призываю других присоединиться", - говорится в заявлении помощницы генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсулы Мюллер.

Она добавила, что общие потребности для гуманитарной помощи жителям востока Украины, которые страдают от вооруженного конфликта по обе стороны линии разграничения, на 2019 год составляют $162 млн.

"План направлен на защиту пострадавших людей и возобновление их доступа к средствам существования, основным услугам", - рассказала дипломат.