В парламенте анонсировали индексацию пенсий

В марте следующего, 2020 года, в результате индексации пенсии вырастут на 12-13%.

Об этом в понедельник, 23 сентября, заявила нардеп, глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, сообщает УНН.

"Повышение пенсий будет, в марте мы будем индексировать. В том числе, повышение пенсий будет происходить за счет роста прожиточного минимума. Кстати, мы его впервые в статье 7 о Государственном бюджете проанонсировали как честный прожиточный минимум... Думаю, это (повышение пенсий - ред.) где- то на 12-13% - это половина от инфляции в этом году и половина от роста фонда заработной платы, - отметила Третьякова.

По ее словам, парламент дал установку правительству "решительно преодолеть эту разницу" между сегодняшним прожиточным минимумом и тем реальным прожиточным минимумом, который власть должна обеспечить пенсионерам в соответствии с нормами Конституции.

Ранее Пристайко заверил, что Украина восстановит выплату пенсий на Донбассе.