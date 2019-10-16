В Раде появился законопроект о запрете импорта электроэнергии из РФ

До октября Украина не импортировала электроэнергию из России с 2015 года

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отмене поправки нардепа от Слуги народа, главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса, которая разрешает импорт электроэнергии из России.

Среди авторов законопроекта 2236-1 лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, нардепы Алексей Кучеренко и Валентин Наливайченко.

Ранее Наливайченко заявил, что международные партнеры выражают обеспокоенность тем, что Украина покупает электроэнергию у российской компании Интер РАО, руководитель которой Игорь Сечин находится под санкциями США.

До этого Укрэнерго сообщили, что Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ. 1 октября импорт осуществила компания Юнайтед Энерджи, которую связывают с Игорем Коломойским.

Это стало возможно после того, как Рада 18 сентября приняла закон О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии, с поправкой Геруса разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам.

По материалам Корреспондент.net