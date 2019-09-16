В Раду внесен проект госбюджета-2020

Проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству украинского парламента.

Как сообщается на официальном сайте Рады, законопроект №2000 зарегистрирован 15 сентября. Инициатором законопроекта указан народный депутат фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов, субъектом права законодательной инициативы – Кабинет министров.

Текст законопроекта в настоящее время отсутствует.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отмечает, что "у нас было только две недели, чтобы обработать этот документ, поэтому это первый вариант" госбюджета. "Он основывается на макропоказателях, которые были утверждены еще весной. За две недели мы подадим в парламент Программу действий правительства, поделимся своими мыслями о том, как мы видим инструменты экономического роста. При необходимости Минэкономики пересмотрит макропоказатели и мы сделаем соответствующие изменения", - отметил он.

По словам премьера, важно заложить в проект Госбюджета-2020 новый эффективный подход к принципам финансирования расходов. "Государства в экономике должно становиться меньше. Бюджет-2020 будет бюджетом эффективности, после которого будет бюджет экономического роста. Мы планируем уменьшать расходы на обслуживание государственного аппарата, потому что много государственных денег тратится неэффективно. В то же время, это правительство не будет повышать налоги, их следует постепенно уменьшить. Но сделать равными для всех. Потому что когда налоги высокие, но их платят немногие, то это очень несправедливо. И мы это изменим ", - сказал Гончарук.

Премьер подчеркнул, что 2020 год станет годом изменения акцентов, в частности роста господдержки для малого и среднего бизнеса, фермеров. "Мы изменили подход в государственной поддержке агросектора, вместо дотирования крупных предприятий делаем акцент на поддержке малых фермеров: В частности, планируем компенсировать ставку по кредитам, чтобы меньшие предприятия приняли активное участие и имели не худшие условия для покупки земельных участков, когда заработает рынок земли", - подчеркнул он.

Гончарук также добавил, что 2019 год станет последним, когда происходит ежегодное планирование бюджета. "Наша стратегия в том, чтобы с каждым годом государственный долг становился меньше. Для этого мало одного года - надо планировать это на средне- и долгосрочный период. В этом году мы последний раз принимаем только бюджет на один год. В дальнейшем принятию бюджета будет предшествовать принятие полноценной 3-летней декларации ", - отметил глава правительства.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов добавил, что до сих пор макроэкономический прогноз разрабатывался Минэкономики один раз в год. "Но мы должны постоянно прогнозировать развитие экономики системно. В следующие несколько недель мы пересмотрим структуру и попытаемся построить более системный подход к макроэкономическому прогнозу ", сказал министр и добавил, что возможно определенные правки будут внесены показателям.

Комментируя документ, министр финансов Оксана Маркарова отметила: "Бюджет не только своевременный, он реалистичный, сбалансированный. Это бюджет, который позволит поддержать макроэкономическую стабильность, которой мы достигли, и на базе этой стабильности сделать быстрее рывок к экономическому росту".

Ранее в воскресенье премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал внесение в Раду проекта госбюджета на 2020 год, отметив, что 15 сентября - последний день, когда правительство должно подать его в парламент. При этом он уточнил, что до 2 ноября Кабмин рассчитывает внести в проект бюджета коррективы согласно обновленному прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Расходы на национальную безопасность увеличены на 33,8 млрд грн и составят 245,8 млрд грн. Финансирование Пенсионного фонда - 172,6 млрд грн. На развитие дорожной инфраструктуры предусмотрено 74,4 млрд грн, из которых 69,7 млрд грн - Дорожный фонд. Расходы на поддержку энергетической независимости запланированы в 2 млрд грн.

Гончарук также отметил, что текущий вариант госбюджета отменяет дотации агропредприятиям в пользу поддержки малых фермерских хозяйств.

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что проект госбюджета-2020 предусматривает поступление 380 млрд грн от заимствований.

По ее словам, на конец 2020 года уровень госдолга к ВВП должен составить 46,7%. Одним из путей реализации такой задачи является постепенное сокращение дефицита госбюджета. В 2020м платежи по госдолгу составят 438,1 млрд грн, из которых 145,2 млрд грн - обслуживание госдолга, отметила Макарова.

Кроме того, министерство финансов сообщило в воскресенье, что сократило план поступления в государственный бюджет доходов от приватизации, заложив в проекте госбюджета на 2020 год 5 млрд грн доходов по этой статье против 17 млрд грн в госбюджете на 2019-й