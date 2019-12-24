В следующем году в Украине модернизируют тысячу многоквартирных домов - Гончарук

В 2020 году в Украине модернизируют тысячу многоквартирных домов в 10 пилотных городах.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил на заседании Совета развития регионов и общин под председательством президента Владимира Зеленского.

"Раньше Фонд [энергоэффективности] был задизайнен таким образом, чтобы ожидать заявки снизу - чтобы люди собрались, приняли решение и работали по принципу bottom-up (снизу вверх - ред.). Сейчас мы договорились с нашими международными партнерами, что запускаем параллельный инструмент - top-down (сверху вниз - ред.)", - сказал он.

Министр развития громад и регионов Алена Бабак отметила, что за 2019 год всего 18 объединений совладельцев многоквартирного дома (ОСББ) обратились за кредитами в Фонд энергоэффективности. По ее словам, это ставит под угрозу планы направить на эти цели в 2020 году 6,8 млрд грн. Поэтому в первоначальную модель прямой связи между ОСББ и Фондом энергоэффективности теперь введена возможность посредника в виде коммунальных предприятий с муниципальными гарантиями.

Бабак рассказала, что проекты типа А (начальной термомодернизации) оцениваются в 600-800 тысяч грн за дом, тогда как в проекты типа Б комплексной модернизации - 6-10 млн грн. По материалам Новое Время.