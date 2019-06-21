В трубопроводе "Дружба" нашли новое загрязнение нефти

На участке трубопровода "Дружба", который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой. Об этом пишет РБК со ссылкой на компанию "Транснефть".

После проведения анализа на приемно-пропускном пункте "Адамова застава", через который нефть поступает в Польшу, было обнаружено превышение норм по хлорорганике. Проба, отобранная в 15:00 19 июня, показала превышение в 60 ppm (частиц на миллион), из-за чего прокачка по участку трубопровода подконтрольного польскому оператору PERN была приостановлена.

На данный момент прокачка нефти возобновлена, так как новая проба показала уже 4 ppm. В то же время белорусская сторона перекачку по магистральному нефтепроводу Унеча - Мозырь 2 не сокращала.

"Решение по возобновлению приема было принято польской стороной по результатам анализа объединенной суточной пробы за 19 и 20 июня", - пояснили в "Транснефти".

Украина оценила потери из-за "грязной" нефти из РФ

Белорусская нефтетранспортная компания уточнила, что вероятной причиной кратковременного повышения концентрации хлорорганических соединений стало автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на нефтеперекачивающей станции Кобрин в Беларуси. Объем загрязненной нефти, попавшей в трубопровод Мозырь - Адамова Застава, оценили примерно в 20 куб. м.

Напомним, что "Укртранснафта" 25 апреля 2019 года вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба". Перед этим, 19 апреля, концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти и 23 апреля вынужденно приостановил экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии российской нефти.

Общий объем некондиционной российской нефти с высоким содержанием хлорорганики, скопившийся в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши, на тот момент был оценен в 5 млн тонн.

Позже, 17 мая, нефтетранспортная компания "Гомельтранснефть Дружба" снова приостановила транзит нефти в Украину из-за отсутствия на украинской территории резервуаров для откачки "грязной" российской нефти. По материалам Український Бізнес Ресурс